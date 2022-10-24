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Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"

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Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.

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Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу 01

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Кужугетовича надо будет вздернуть на осине после того как его ботоксного дружка четвертуют.
  • Alex Dev d4763325
    На шаманский бубен его натянуть.
  • Старый зольдат
    ТУВИНЕЦ - это клеймо на всю, в том числе и загробную жизнь. Как и бурят. Вообще, как все отбросы человечества называющие себя россиянами, в том числе и те, что расползлись по всему миру раковыми метастазами.
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