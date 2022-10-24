Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"
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Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.