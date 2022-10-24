Треть дронов-камикадзе доходит до целей, - Буданов

30% запущенных россиянами "Шахедов" доходят до целей.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На вопрос, сколько у россиян еще осталось иранских дронов, Буданов ответил, что РФ постоянно их заказывает. Россияне заказали около 1700 всех типов дронов, но их, по словам Буданова, еще предстоит изготовить.

Отмечается, что одноразовая поставка партии – это около 300 единиц. В настоящее время применяется вторая партия.

По состоянию на 22 октября россияне применили около 330 "Шахедов", из них 222 были сбиты. По словам Буданова, "другие, в той или иной степени, дошли до своих целей – не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей".

Буданов сказал, что "ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", но "террор с использованием "Шахедов" действительно может быть еще долго".

В то же время, запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

"По "Искандерам" – это примерно 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – это примерно 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже примерно 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас. – Ред.).

По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм", - отметил Буданов.