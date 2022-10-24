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В течение октября на территории Беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов, - Генштаб

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зс,армія,білорусь
В Беларуси в течение октября этого года идет проверка мобилизационных ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ.

"В течение октября этого года на территории Республики Беларусь проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе напомнили, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь, включая применение ударных БПЛА иранского производства.

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