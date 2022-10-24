Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 940 человек, 245 вертолетов, 2590 танков, 1673 артсистемы, 5295 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 октября потери личного состава противника составляют около 67 940 человек.