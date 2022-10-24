Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 940 человек, 245 вертолетов, 2590 танков, 1673 артсистемы, 5295 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 октября потери личного состава противника составляют около 67 940 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 67 940 (+470) человек ликвидировано,
танков - 2590 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 5295 (+11) ед,
артиллерийских систем - 1673 (+6) ед,
РСЗО - 375 (+1) ед,
средства ПВО - 189 (+0) ед,
самолетов - 270 (+0) ед,
вертолетов - 245 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1370 (+9),
крылатые ракеты - 350 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4044 (+5) ед,
специальная техника - 149 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.