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Что рассказал Микитась о Татарове и Стефанишиной, - журналист Мокрик. ВИДЕО

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За Максима Микитася снова взялось НАБУ. В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа.

Об этом идет речь в видео журналиста Данила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа, в которых тот рассказывал о помощи от заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и вице-премьера Ольги Стефанишиной. Что именно рассказал Микитась – и что это значит? Разбор в новом видео Даниила Мокрика.

Читайте: Антикоррупционный суд арестовал Микитася на два месяца, залог – 260 млн грн

00:00 О чем выпуск: Микитась, Татаров, суд

03:02 Напоминание: дела Микитася и Татарова

06:07 Татаров помог Микитасю с "УкрБудом"?

08:34 Ольга Стефанишина в разговорах Микитася

09:44 Стефанишина на MokRec

11:49 Роль помощников в коррупции

13:35 Выводы, наблюдения и Патроны

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гадюче ублюдочне кубло...
  • rejestrowyj bazil
    Та нічого нікому не буде. Згадайте скільки вже всього було сказано про Татарова і Єрмака. І корупція, робота на яника, узурпація влади, вагнергейт, корупція в оборонці, Оман... Але для вкраїнчиків - все ок, вони або не чули і не читали бо багато букв, або в тупу кажуть що це наклеп
  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    Схоже до суду він може не дожити.
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