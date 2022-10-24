Что рассказал Микитась о Татарове и Стефанишиной, - журналист Мокрик. ВИДЕО
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За Максима Микитася снова взялось НАБУ. В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа.
Об этом идет речь в видео журналиста Данила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.
В судебном заседании на этой неделе цитировали разговоры экс-нардепа, в которых тот рассказывал о помощи от заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и вице-премьера Ольги Стефанишиной. Что именно рассказал Микитась – и что это значит? Разбор в новом видео Даниила Мокрика.
00:00 О чем выпуск: Микитась, Татаров, суд
03:02 Напоминание: дела Микитася и Татарова
06:07 Татаров помог Микитасю с "УкрБудом"?
08:34 Ольга Стефанишина в разговорах Микитася
09:44 Стефанишина на MokRec
11:49 Роль помощников в коррупции
13:35 Выводы, наблюдения и Патроны