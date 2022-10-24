СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ: "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДИО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.
"При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и сообщили им о подозрении. Служба безопасности будет делать все, чтобы установить других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечь их к ответственности. Очистка Украины от изменников и коллаборантов продолжается!", - говорится в сообщении.