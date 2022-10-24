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СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ: "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДИО

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Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Січ", подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

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"При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и сообщили им о подозрении. Служба безопасности будет делать все, чтобы установить других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечь их к ответственности. Очистка Украины от изменников и коллаборантов продолжается!", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • erge
    Почему это "оказался"? Он таким и был всегда. Странно, что СБУ это только после начала войны разглядела.
  • Роман Шишацкий
    Вот ****. А ведь ещё много есть таких.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    В Лавре заседает целая рота таких вот "богуслаевых", поры бы уже туда наведаться.
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