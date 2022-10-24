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Маск не выключит Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование

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SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Об этом сообщил в Twitter Илон Маск, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде чем Пентагон направил ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование", - отметил Маск.

В комментариях вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил его слова.

"Благодарю Илона Маска. Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы тебе благодарны", - написал министр.

"Всегда пожалуйста!" – ответил ему Маск.

Читайте: Белый дом обсуждает с Маском активацию Starlink в Иране, - CNN

Топ комментарии

  • Володимир Д
    Мельник, твій вихід!
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    Не давайте Маску спілкуватися з касапами. Генії - вони й так, трохи "того", вальти у них перекидаються у голові, а тут ще пропаганди залили. от у нього процесор і перегрівся.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Видать очень убедительно поговорили с тов. Маском представители Администрации и Пентагона.
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