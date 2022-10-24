Маск не выключит Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование
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SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.
Об этом сообщил в Twitter Илон Маск, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде чем Пентагон направил ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не выключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование", - отметил Маск.
В комментариях вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил его слова.
"Благодарю Илона Маска. Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы тебе благодарны", - написал министр.
"Всегда пожалуйста!" – ответил ему Маск.