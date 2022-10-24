Новости

"Повестку следует ждать всем военнообязанным мужчинам", - главный военком Киева Максимов

49 379204
повістка
Мобилизационные меры в Украине будут продолжаться, поскольку это необходимо.

Об этом сообщил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли. ...Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан", - отметил Максимов.

Военком добавил, что Украина сейчас находится на высшей степени мобилизации.

"Она может быть либо частичная, либо всеобщая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны – люди массово шли в тероборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на нее, имея только устройства для отстреливания резиновых шаров – все они присоединялись к теробороне, другим подразделениям", - пояснил он.

Смотрите: "Повар Путина" Пригожин снова агитирует российских зэков воевать в Украине. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Этих чмошников не повесткой награждать нужно, все равно толку от них не будет. У них нужно изъять все имущество, наворованное за годы у корыта. Там и "ракеты и дроны" и все остальное находится.
  • Ігор Медушівський
    Потрібно в Монако і Відень виїздити для вручення .
  • Oleg Mamont
    а шо таке ? чоловіки в докупованих територіях за період окупації так і не полюбили Батьківщину ? краще було при кацапах ?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости