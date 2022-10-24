"Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в ряде регионов. Наибольший объем применят в Киеве и области

Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - добавляют в "Укрэнерго".

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