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"Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в ряде регионов. Наибольший объем применят в Киеве и области

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Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - добавляют в "Укрэнерго".

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Топ комментарии

  • Валерий Сузима
    Мені вже починає здаватися що шось тут нечисто. Або зелені падли продовжують тихо експортувати електроенергію, або ДТЕК щось мутить. Кожен день все більше і більше відключень, і географія ширшає. Чомусь в Києві навіть коли дали тепло - споживання не зменшилося, це фантастика якась.
  • Victor Frey
    тільки заявляли що з 23-го жовтня вже не обмежують..що відновлюють продаж за кордон???
  • Марина Кравець
    то другоє..то валюта..

    доречі, мені завжди був цікавий отой циганський бзнес - продавати ліпєстрічество до Європи й купувати у Блорусі з рф..

    чи у нас енергетична система не замкнена..
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