86% украинцев уверены в необходимости продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы гражданской инфраструктуры будут продолжаться, - КМИС

Большинство опрошенных украинцев считают, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21-23 октября 2022, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и унося жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы будут продолжаться. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (еще 16% скорее соглашаются)", - говорится в пресс-релизе КМИС по результатам опроса.

Только 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России.

По данным социологов, хотя с запада (88% респондентов за продолжение борьбы и 8% за уступки ради скорейшего прекращения войны) на восток (69% и 29% соответственно) и растет доля готовых к уступкам, но во всех регионах большинство придерживается мнения, что необходимо продолжать вооруженное сопротивление.

"Даже на востоке 69% придерживаются такого мнения (это отвечают люди, проживающие в Харьковской и Донецкой областях, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам)", - уточняют в КМИС.

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