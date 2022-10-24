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Слекдом РФ проверит высказывание Красовского об убийстве украинских детей

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красовський
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова сотрудника телеканала RT Антона Красовского об убийстве детей в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Це лише тому, що в світі здійнявся скандал і це можуть використати против РашаТудей.
    Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
  • Nov
    Спидоносный гей, призывающий топить украинских детей, истинное лицо россии. Надо на плакатах миллионными тиражами напечатать и в кабинетах вывешивать, чтобы все помнили, когда захотят общаться с русскими
  • Вася Шевченко f77d76ba
    меняется политика всех пропагандонов и их цепедержателей )))
    уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
    разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
    как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
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