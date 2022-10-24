В бою против российских оккупантов вблизи Бахмута погиб сотрудник НАБУ Тарас Пона
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Майор УСО НАБУ Тарас Пона погиб во время боевых действий в районе Бахмута.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона. Тарас с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал нашу землю от оккупантов. Уроженец Черкасской области, в рядах Бюро с января 2016 года. У Тараса лиш. трое детей и жена", - говорится в сообщении.
НАБУ выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.