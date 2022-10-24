Иран отрицает присутствие своих военных в оккупированном Крыму, - росСМИ
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Исламская Республика Иран опровергает информацию о присутствии иранских сил в оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.
Канани также откинул обвинения Запада в адрес Ирана в отправлении БПЛА в Россию для использования в боевых действиях в Украине.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны сообщил, что иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.