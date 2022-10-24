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Иран отрицает присутствие своих военных в оккупированном Крыму, - росСМИ

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дрони
Исламская Республика Иран опровергает информацию о присутствии иранских сил в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.

Канани также откинул обвинения Запада в адрес Ирана в отправлении БПЛА в Россию для использования в боевых действиях в Украине.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны сообщил, что иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.

Читайте: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, - NYT

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    гарно брехати навчились в мацкалів
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так-навєрна алах разрєшаєт врать када вигадна...
  • Oleg Mamont
    А кто то был ? Туристы ? Тогда потенциально все иранские туристы - должны быть немедленно высланы из Украины, вместе с посольством
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