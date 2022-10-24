СБУ с 2019-го года прослушивала президента "Мотор Січі" Богуслаева и знала о его связях с РФ, - Бутусов

О связях Богуслаева со страной-оккупантом знали также и многие работники "Мотор Січі".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кто покрывал работу Богуслаева на Россию все эти годы? По данным источников Цензор.Нет, Служба безопасности как минимум с 2019-го года прослушивала директора АО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева, и имела доказательства его незаконных отношений с РФ и поставку двигателей для российских боевых вертолетов, что прямо запрещено украинским законом. Богуслаев обеспечивал и российскую авиацию, и экспортные поставки РФ", – говорится в сообщении.

По словам Бутусова, об этом знали многие сотрудники "Мотор Січі" и государственные служащие.

"Потому что поставки десятков двигателей "Мотор Січ" осуществляла к посредникам в Китай, Латвию, Гонконг, Арабские Эмираты. Во время вторжения Богуслаев договорился о канале поставок через Турцию, но наконец-то СБУ взяло на себя ответственность задержать предателя. Многие годы Богуслаев оставался одним из важных поставщиков российского военно-промышленного комплекса, и сейчас очевидно, что несмотря на запрет сотрудничества с РФ в 2014 году Богуслаев продолжал вооружать вертолеты Путина.

Но его задержали только на восьмом месяце полномасштабной войны. Богуслаев должен получить максимальный срок заключения, и его нельзя менять в РФ, иначе он сдаст все наши производственные возможности, и враг сможет уничтожить много важных для Украины объектов, а также предатель поможет РФ построить собственное производство двигателей", - подытожил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

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