Новости

Оккупанты бегут из Херсонской области, грабя музеи и предприятия, – Хлань

4 80318
памятник
Российские оккупанты покидают правобережную часть Херсонщины, грабя музеи и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ситуация в Херсонской области развивается достаточно динамично. Оккупанты и коллаборанты покидают правобережную часть Херсонщины. Это происходит с тотальным ограблением. Оккупанты вывозят оборудование из больниц, из государственных и даже частных предприятий. Они упаковывают ценное оборудование и вывозят на левый берег Днепра. Далее оно двигается где-то в сторону Крыма", – заявил он.

По его словам, оккупанты прибегли к тому, что грабят и вывозят музейные экспонаты из Херсонского краеведческого музея.

Смотрите: ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь". ВИДЕО

"Все, что имеет историческую и археологическую ценность, оккупанты упаковывают и вывозят. Сегодня мы уже стали свидетелями того, что оккупанты даже забрали с собой памятники Суворову и Ушакову с улиц Херсона. Появляется информация, что в планах оккупантов – выкопать мощи Потемкина с его захоронения в Херсоне. Происходит некая тотальная шизофрения оккупантов", – подчеркнул он.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    марадеры... тупые марадены, садисты и трусы... асвабадители пилят...
    короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
  • Fjall_Raven
    в австрии было то же самое. после конца оккупации страны совком в 1955 году, когда стала "австрия свободна от освободителей!" (С) , освободители уходя тоже вывезли всё оборудование с заводов и всего остального. как рассказывает не один бюргер - остались только торчащий из бетонных фундаментов станков, влитый их крепеж. позже оказалось, что это пошло на пользу. были поставленны современные по времени восстановления станки, вместо вобщем то устаревших украденных. и потом такой же апгрейд железа делался уже постоянно самими буржуями. оборудование должно соответствовать требованиям времени. так что, если после освобождения на место всего украденного внуками дидовворовавших будет по плану восстановления тоже поставленно современное оборудование (при условии, что слугами не будет снова всё разворованно) то всё не так уж и плохо.
  • Alex Meln
    це добре. нехай тікають. нехай забирають награбоване. аби звільнили українську землю від рускава міра. жодної російської присутності не повинно залишитись в Україні. мрію дожити до тих часів коли за почуту російську мову будуть ******* прямо на місці.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости