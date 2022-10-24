Оккупанты бегут из Херсонской области, грабя музеи и предприятия, – Хлань

Российские оккупанты покидают правобережную часть Херсонщины, грабя музеи и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ситуация в Херсонской области развивается достаточно динамично. Оккупанты и коллаборанты покидают правобережную часть Херсонщины. Это происходит с тотальным ограблением. Оккупанты вывозят оборудование из больниц, из государственных и даже частных предприятий. Они упаковывают ценное оборудование и вывозят на левый берег Днепра. Далее оно двигается где-то в сторону Крыма", – заявил он.

По его словам, оккупанты прибегли к тому, что грабят и вывозят музейные экспонаты из Херсонского краеведческого музея.

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"Все, что имеет историческую и археологическую ценность, оккупанты упаковывают и вывозят. Сегодня мы уже стали свидетелями того, что оккупанты даже забрали с собой памятники Суворову и Ушакову с улиц Херсона. Появляется информация, что в планах оккупантов – выкопать мощи Потемкина с его захоронения в Херсоне. Происходит некая тотальная шизофрения оккупантов", – подчеркнул он.