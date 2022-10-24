Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим - "хулиганство"

Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура квалифицировала действия только одного преступника по статье "преднамеренное убийство" — Вильцанюка. Двум другим — Игнатенко и Котырлу инкриминируют… хулиганство. Хулиганство! Три отморозка на лексусе среди бела дня в Киеве напали на добровольца, а затем убили его, и это называется не соучастие в убийстве с отягчающими обстоятельствами, а хулиганство.

Игнатенко. Старший среди этих троих. Остальных двое – охранники-титушки. Три судимости. Эпизод с похищением фермера, который удалось порешать из-за "истечения сроков давности". 100% уголовник. Соседи свидетельствуют, что хамил за украинский язык и кривлялся на поздравление "Слава Украине".

Котырло. Титушка. Проходил по статье о телесных повреждениях. Отмазался.

Вильценюк. Титушка. Сейчас под судом за мошенничество (звонил пенсионерам и выманивал из них деньги). Это не помешало ему получить разрешение на карабин во время военного положения. В суде по мошенничеству за него вписывались спортивные клубы, связанные с ОПЗЖ. Это именно те титуханы медведчука и кивы, которые по плану "спецоперации" должны были "брать власть в Киеве за три дня" вместе с российскими войсками", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Батальон "Свобода" просит помочь с заменой утраченной в боях техники для разведки и управления боем. ВИДЕО