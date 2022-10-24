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Еще три комплекса IRIS-T поставят в Украину как можно скорее, - Шольц

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ппо,iris
Германия скорейше поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что российское вторжение 24 февраля стало ужасающим пунктом в истории в целом.

"Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции... Атаки россии на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села , мосты, улицы и железнодорожное полотно, поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Украину как можно скорее", - сказал канцлер ФРГ.

Он заверил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", - акцентировал канцлер ФРГ.

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