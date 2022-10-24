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Российские магазины прекращают работу на правом берегу Херсонщины, оккупанты запрещают поставлять продукты, - Хлань

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Российские оккупанты перестали поставлять продукты на правый берег Херсонщины, все российские магазины прекращают работу в городах.

Об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты прекратили поставки на правый берег Херсонщины каких-либо продуктов. Полки магазинов абсолютно пусты. В то же время херсонцы немного запаслись продуктами и ожидают прихода ВСУ. Стоит заметить, что закрываются только российские крупные супермаркеты, оккупанты предупреждали, что работают только до воскресенья и вывозят оборудование", - рассказал Хлань.

Свою работу продолжают небольшие магазины, но захватчики запретили завозить продукты с территории Украины.

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Топ комментарии

  • Олег Кущ e096799b
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  • Ігор Медушівський
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