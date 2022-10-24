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После точных ударов ВСУ больница в Токмаке заполнена ранеными рашистами, - Федоров

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рф,армія
Из-за метких ударов ВСУ больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами. После прилетов по местонахождению рашистских войск больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ. Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", - отмечает он.

По словам Федорова, также есть информация о большом количестве погибших. Но она требует уточнения.

"Несомненно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - резюмирует он.

Топ комментарии

  • Олег Кущ e096799b
    Не переживай, в Токмаке и при мирной жизни айболиты умели только коньяк жрать
  • Степан Лукашёв
    Гарний москаль--мертвий москаль. Це аксіома.
  • Шимус
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