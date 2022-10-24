После точных ударов ВСУ больница в Токмаке заполнена ранеными рашистами, - Федоров
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Из-за метких ударов ВСУ больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами. После прилетов по местонахождению рашистских войск больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ. Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", - отмечает он.
По словам Федорова, также есть информация о большом количестве погибших. Но она требует уточнения.
"Несомненно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - резюмирует он.