Задержанный президент "Мотор Січ" Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Президент корпорации "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев, которого Служба безопасности Украины задержала 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, имеет российское гражданство с 2000 года.

Об этом сообщают журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В распоряжении журналистов есть соответствующие документы.

Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации – 18 октября 2000 года.

По данным журналистов, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.

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"Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных", - отмечают "Схемы".

Журналисты напомнили, что со времени приобретения гражданства РФ Богуслаев не только являлся руководителем корпорации "Мотор Січ", но и был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд. Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

В соответствии с Законом Украины "О государственной тайне" (статья 27) и "О статусе народного депутата" (статья 19), народные депутаты имеют возможность доступа к государственной тайне. Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к гостайне.

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Пока "Схемам" не удалось связаться с представителем Вячеслава Богуслаева для получения его комментария по поводу российского гражданства. Журналисты также направили запрос на адрес АО "Мотор Січ", президентом которого является Богуслаев. Директор по связям с общественностью АО "Мотор Січ" Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о российском гражданстве Вячеслава Богуслаева отметил, что ему об этом ничего неизвестно, и он "впервые об этом слышит".

Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.

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