Новости

Мобилизованных в РФ начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства, - ГУР

15 85235
мобілізація
Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных нужной амуницией собственного производства, ВС РФ начинают использовать снаряжение иранского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится в составе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Солоты/Валувайки, Белгородской области).

Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи ВС РФ в боевом применении нового типа БПЛА - "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время.

Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран лжет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    За кацапів і розмови немає -"друга армія світу" бутафорна, а ось Іран вступив у війну на боці росії проти України, це ми маємо знати і аналогічно поступати по відношенню до Ірану(вони це також мають знати).
  • arye z.
    100% так.
    Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
    У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
    Уганда...! Россию...!
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Вторая армия мира ))) Скоро у Заира и Конго рагатки покупать для войны будут......
    Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости