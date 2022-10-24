Мобилизованных в РФ начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства, - ГУР

Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных нужной амуницией собственного производства, ВС РФ начинают использовать снаряжение иранского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится в составе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Солоты/Валувайки, Белгородской области).

Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи ВС РФ в боевом применении нового типа БПЛА - "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время.

Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

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