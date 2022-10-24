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НАБУ и САП сообщили главе Счетной палаты Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, главе Счетной палаты Валерию Пацкану в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в 2017-2018 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают прессслужбы органов.

"24 октября 2022 года по поручению заместителя генерального прокурора – руководителя САП прокурором уведомлено о подозрении в незаконном получении 117 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице народному депутату Украины VIII созыва, занимающего руководящий пост в Счетной палате", – информирует САП.

В самом сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации собеседника LIGA.NET в правоохранительных органах, речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

По версии следствия, в то время нардеп с сентября 2017 года по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в столице. Как следствие из государственного бюджета депутат незаконно получил более 117 тыс. грн. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, что нанесло существенный вред). Главе Счетной палаты грозит до трех лет лишения свободы.

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