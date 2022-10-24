Сунак становится новым премьер-министром Великобритании (обновлено)

42-летний политик индийского происхождения Риши Сунак заменит Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании. Это стало очевидным 24 октября, когда от борьбы за должность главы Консервативной партии и главы правительства отказалась лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

Об этом сообщает Би-би-си, передает Цензор.НЕТ.

"Я горжусь кампанией, которую мы провели, и благодарна всем, из всех частей нашей партии, кто поддержал меня. Мы все обязаны перед страной, друг перед другом и перед Риши объединиться и работать вместе во благо нации. Впереди еще много работы", - написала Мордонт в соцсетях и добавила, что "Риши имеет мою полную поддержку".

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"Могу подтвердить, что мы получили одну кандидатуру, отвечающую критериям. Соответственно, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии"", - сказал председатель Комитета 1922 сэр Грэм Брэди.

Сунак был единственным кандидатом, которому удалось собрать 100 голосов, необходимых для участия в выборах нового лидера консерваторов. Таким образом, Риши Сунак автоматически станет новым премьер-министром.

Ожидается, что формальное объявление о вступлении Риши Сунака в должность будет сделано завтра, 25 октября.

Между тем Сунак выступил перед депутатами парламента в роли нового лидера Консервативной партии.

Также его уже поздравила с победой Лиз Трасс.

Напомним, в июле 2022 года, когда Сунак соревновался за премьерское кресло с тогдашним министерством иностранных дел Лиз Трасс, он пообещал президенту Владимиру Зеленскому и украинцам оказывать дальнейшую поддержку в борьбе против российской агрессии.

"Президент Зеленский, храбрые граждане Украины, не сомневайтесь, что бы ни случилось здесь в ближайшие недели, Соединенное Королевство останется вашим сильнейшим союзником. Я буду усиливать нашу политику тотальной поддержки Украины, которую так умело проводил Борис (Джонсон. - Ред.)", - отметил он

Тогда Сунак уверял, что Консервативная партия будет всегда поддерживать Украину. Также он осудил агрессивную политику Кремля, назвав ее "злом, которое Европа не видела со времен Второй мировой войны".

"Вся наша свобода зависит от победы Украины", - подчеркнул кандидат в премьеры Великобритании.

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Он также обещал в случае победы ускорить принятие законов, позволяющих установить контроль над недвижимостью российских олигархов и продать ее, используя дополнительные деньги, чтобы отправить на передовую в Украину еще большее оружия и техники. В то же время, некоторые министры выразили обеспокоенность тем, что Сунак говорил о санкциях и поставках оружия не так много, как другие кандидаты.

Кроме того, Сунак обещал удвоить поддержку Украины.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику тотальной поддержки Украины, которую так умело проводит Борис", — подчеркивал британский политик.