Разведывательные БПЛА больше влияют на ход войны, чем ударные, - аэроразведчик

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение вражеских целей. Они чрезвычайно важны для корректировки огня и разведки и других боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал аэроразведчик с позывным "Глеб"

Вести в современных условиях войну без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это все равно что играть в шахматы, зная расположение только собственных фигур и не имея представления о позициях противника. При этом, по словам аэроразведчика с позывным "Глеб", разведывательные БПЛА имеют в современной войне значительно более широкое применение, чем ударные дроны.

"Те же дроны-камикадзе, как мне кажется, не сильно влияют на ход войны. Уничтожить цель — не такая уж хитрая задача, — объясняет "Глеб". – Другое дело – найти и подтвердить цель надежным источником информации, а увидеть ее на видео – куда же надежнее? То есть корректировка огня и разведка с неба – это то, что самое первое и самое важное для аэроразведки. Раньше эту функцию частично выполняла пилотируемая авиация. Однако каждый такой вылет был достаточно дорогим и осуществлялся с риском для жизни пилота. Появление беспилотной авиации снизило стоимость получения разведданных".

По словам аэроразведчика, беспилотники решают и другие вопросы боевых подразделений. Они, например, могут ретранслировать связь, давая командованию понимание происходящего на определенном участке фронта. Артиллеристы с их помощью видят результаты своей работы и при необходимости корректируют огонь, пехота получает предупреждение о вражеской активности. Беспилотники используют и авиационные наводчики и авиационные спасатели, когда помогают эвакуироваться катапультированным пилотам.

"БПЛА – это то, без чего война не закончится, но существенно усложнится, – говорит Глеб. — Ведь беспилотники многократно повышают эффективность каждой боевой единицы. Ситуацию, в которой удается полностью контролировать театр боевых действий, аэроразведчики называют между собой "режим Бога". Чем лучше работает аэроразведка, тем успешнее ведет боевые действия армия".