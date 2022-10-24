Очень вероятно, что Россия покупает у Ирана дроны и ракеты в обмен на содействие ядерной программе, - Зеленский

Российская федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине около 4,5 тысяч ракет и планирует приобрести у Ирана еще больше ракет и дронов, вероятно, в обмен на содействие иранской ядерной программе.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам Саммита демократии Haaretz, передает Цензор.НЕТ.

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране", - отметил глава государства.

Он сообщил, что по данным украинской разведки, россия заказала в Иране около 2 тысяч "Шахедов" - одного вида иранского террористического оружия, а еще - ракеты, другие дроны.

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Также, по его словам, приехали иранские инструкторы, чтобы учить россиян пользоваться дронами.

"У меня вопрос к вам: как вы думаете, а чем россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл их альянса", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к народу Израиля.

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