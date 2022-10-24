К концу года уровень безработицы достигнет 30%, - Свириденко
Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сказала во время V украинско-германского экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%", – сказала Свириденко.
Она отметила, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.
По словам Свириденко, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.
"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства", - отметила Свириденко.
Министр отметила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.
"Для нас сохранение нормального функционирования экономики - это задача не менее важная, чем одержание победы", - сказала Свириденко.