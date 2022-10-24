С начала войны Россия совершила 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ совершено 85 атак на объекты электроэнергетики, из них 51 – в октябре.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры в октябре нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4, в Киеве – 4.

Как следует из инфографики, которой проиллюстрировано сообщение, с февраля по октябрь количество ударов по энергоинфраструктуре увеличилось в 10 раз – с пяти в феврале до 51 в октябре, и только одна атака совершена в апреле. Больше всего пострадали с начала войны Донецкая область, по энергообъектам которой было нанесено 14 ударов, Сумская – 13 и Харьковская – семь.

Не зафиксированы удары в пяти областях Украины – Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Херсонской.

"Это политика уничтожения украинцев через создание условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же, как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это терроризм и военное преступление", – заявил генпрокурор.

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