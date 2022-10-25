Россию ожидают серьезные последствия, если она применит в Украине "грязную бомбу", - Госдепартамент США

Россию ожидают серьезные последствия, если она применит так называемую "грязную бомбу" или ядерное оружие в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вы слышали это не только от нас, но и от наших европейских союзников, - мир будет четко видеть любые попытки России использовать обвинения в качестве повода для эскалации. Мы хотим, чтобы это было четко понятно из наших телефонных переговоров и совместных заявлений, выданных сегодня и вчера. Мы хотим послать очень четкий сигнал, что любая такая попытка будет очевидной для нас и не обманет мир", - подчеркнул представитель Государственного департамента США.

Одной из причин такого беспокойства Прайс назвал историю предыдущих заявлений и дальнейших поступков Москвы.

"Мы, к сожалению, хорошо знакомы, так же как и весь мир, с риторикой Кремля. Мы отмечали это перед 24 февраля. И продолжаем подчеркивать сейчас. Кроме того, мы видим послужной список (России - ред.), подтверждающий нашу позицию Очевидно, что в этом случае мы обеспокоены, что ложные обвинения Кремля могут быть использованы в качестве повода для дальнейшей российской эскалации, и мы очень четко выразили это беспокойство, мы четко дали понять, что мы отвергаем любые потенциальные попытки России использовать повод для эскалации этого конфликта", - сказал Прайс.

В то же время, Прайс заявил, что США не видят необходимости изменять уровень готовности своих ядерных сил и не имеют свидетельств того, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

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Что касается вероятного использования ядерного оружия или "грязной бомбы", по словам Прайса, это приведет к "тяжелым последствиям", но не уточнил к каким.

"Мы придерживаемся очень четкой позиции с россиянами. Мы также очень четко заявляем нашу позицию публично всему миру. Кроме того, мы очень четко говорим с россиянами в частных разговорах о тяжелых последствиях, к которым может привести использование ядерного оружия.Но я не собираюсь сейчас взвешивать все возможные гипотезы. Несомненно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он применил так называемую "грязную бомбу". Но это приведет к последствиям для России, независимо от того, использует ли он "грязную бомбу" или ядерную", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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Напомним, в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе". В понедельник глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел аналогичные телефонные разговоры с британским и американским коллегами.