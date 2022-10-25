Обнаружено секретное подразделение армии РФ, которое наводит ракеты на цели в Украине, - журналистское расследование. ФОТОрепортаж

Наводкой российских ракет на цели в Украине занимается специальное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании журналистов Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Журналисты проанализировали данные тысяч выпускников специализированных военных вузов.

ГВЦ, куда пошли служить некоторые из них, показался расследователям именно тем местом, где могут заниматься вычислением траекторий для ракет.

Чтобы проверить эту гипотезу, они изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.

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Анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет ему звонили с одного конкретного номера, принадлежащего полковнику Игорю Багнюку, зарегистрированному по адресу ГВЦ.

Затем журналисты изучили метаданные звонков самого Багнюка и обнаружили, что он интенсивно общается с более чем 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. На основе повторяющихся кластеров по звонкам они идентифицировали команду из 33 военных инженеров, которые подчиняются полковнику Багнюку.







Все они зарегистрированы по одному адресу – Знаменка, 19 в Москве, где находится здание Генштаба Вооруженных сил России.

Большинство из них – молодые мужчины и женщины с бекграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр.

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Обнаруженное журналистами подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет:

→ ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза;

→ 9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов;

→ Х-101 (воздушного базирования) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.

Сами наводчики категорически отрицают, что работают в ГВЦ и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

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Когда журналисты стали связываться с наводчиками по телефонам из полученного биллинга, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но категорически отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

Например, один из них признал, что его зовут Сергей Владимирович Ильин, но заявил, что является "самозанятым" и работает сантехником: "Никакого отношения к каким-то вычислениям я не имею, разве только к тем, которые нужны для сантехнических работ".

Лейтенант Артем Веденов, ответив на номер, который мы нашли в биллинге, не стал отрицать, что он Артем Веденов, но заявил, что работает на свиноферме и никакими ценными данными не обладает: "Я не против с вами поговорить, но что я могу вам рассказать — как разделывать свинину? Или как правильно кур ощипать?"

Капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса и информация о его работе в вычислительном центре — это "какой-то бред".

Майор Иван Попов заявил, что он только учится программировать на "Питоне", ни про какой вычислительный центр не знает и спрашивать его про управляемые ракеты бессмысленно: "Это как я бы вас стал сейчас про балет расспрашивать, понимаете?"

Лейтенант Екатерина Чугунова ответила: "У меня цветочная лавка. Вы точно ошиблись".

Когда журналисты продемонстрировал некоторым из наводчиков фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра, это привело их в полное замешательство. Так, например, Владимир Воробьев также сначала заявил, что не имеет отношения к ГВЦ, а когда ему показали фото в форме, ответил загадочной фразой: "Первый раз в жизни вижу. Тем более в форме еще…"

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Один из инженеров согласился поделиться с нами на условиях анонимности некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием Министерства обороны в Москве.







Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является полковник Игорь Багнюк. Он родился в 1982 году в Риге, в 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии РВСН, специализирующийся на информационных системах для российских ракет. Багнюк служил в воинской части 29692 (2027-й авиационно-технический склад) под Владимиром, пока в какой-то момент, не позднее 2010 года, его не перевели в Москву для службы в ГВЦ.

На его фотографии, полученной от одного из сотрудников ГВЦ, видно, что Багнюк был награжден медалью "За участие в боевых действиях в Сирии". Эта медаль вручается российским военнослужащим с 2015 года (Россия не раз использовала управляемые ракеты в Сирии — например, при ударах по Алеппо в 2016 году).