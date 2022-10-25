Россия намерена предъявить Украине обвинения по "грязной бомбе" в Совбезе ООН

Россия намерена во вторник, 25 октября, выдвинуть в Совбезе ООН обвинения в том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом Россия традиционно требует провести заседание за закрытыми дверями.

"Мы будем рассматривать использование "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", - заявил он.

В ответ на требования России британская миссия при ООН напомнила миру, что у Украины нет ядерного оружия.

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