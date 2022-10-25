Россияне за сутки убили 7 мирных жителей Донецкой области, обнаружены тела 3 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

За 24 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 24 октября стало известно о 7 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами - в Бахмуте.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Дробышевом и 1 в Ставках.

Еще 3 человека за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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