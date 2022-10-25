Общие боевые потери РФ с начала войны – около 68 420 человек, 248 вертолетов, 271 самолет, 2611 танков, 1674 артсистемы, 5321 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 октября потери личного состава противника составляют около 68 420 человек.