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По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

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електроенергія
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Это сделано для стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

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"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", - добавили в компании.

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Топ комментарии

  • Oleg Iskra 14887c2d
    Мозок собі виключи, населення споживає в рази менше за промисловість.Підприємства критично важливої інфраструктури та оборонки обмежувати не будуть, а решта нехай працюють в нічний час. Добробут населення важливіший за зароблення бенею та татарином чергових мільйонів, саме за благополуччя своїх родин воюють наші захисники, а не за промисловість олігархів.
  • Oleg Iskra 14887c2d
    Все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності населення та ЗСУ буде працювати та вироблятися. Все, що працює на беню,фірташа, татарина повинно бути обмежене, в пріоритеті постачання електроенергією населення країни.
  • Аноним Аноним 35a2ac1c
    Це срака. Населення потрібно відключати, а не промисловість.
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