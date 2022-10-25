По меньшей мере 1251 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России

По состоянию на утро 25 октября 2022 года более 1251 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 430 детей погибли и более 821 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31", - говорится в сообщении.

Так, 24 октября в результате обстрелов врагом с. Приморское Васильевского района Запорожской области получил ранение 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2677 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью.

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