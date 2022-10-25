Весь берег реки Красная на Сватовщине заминирован российскими оккупантами, - Гайдай
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Украинские защитники продвигаются на Луганщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Весь берег реки Красная на Сватовщине заминирован. Рашисты продолжают усиленно обстреливать деоккупированные села", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, оккупанты также подрывают небольшие мосты, чтобы рашистов не окружили.
"Продвижение Вооруженным Силам Украины дается достаточно тяжело, но все равно оно происходит. Шаг за шагом. Мы видели уже и на карте, что освобождаются населенные пункты Луганщины, будем заходить и будем смотреть, что там происходит, сколько людей осталось и чем мы можем им помочь", - добавил глава обладминистрации.