Евросоюз в 2023 году выделит Украине около 18 млрд евро и ежемесячную поддержку в 1,5 млрд евро, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен работает с государствами - членами Европейского Союза с целью предоставления Украине в 2023 году EUR18 млрд и EUR1,5 млрд ежемесячно до окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина нуждается в срочной помощи и реабилитации, восстановлении, поддержке ежедневного функционирования и выживания – зарплатах, пенсиях и других выплатах. По оценкам международных финансовых экспертов, нам нужно от 3 до 5 млрд евро в месяц, чтобы покрывать эти текущие нужды. Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен нести свою часть – я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму EUR1,5 млрд до окончания войны и около EUR18 млрд в 2023 году", - пояснила она.

Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", - отметила она.

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