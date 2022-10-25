Евросоюз в 2023 году выделит Украине около 18 млрд евро и ежемесячную поддержку в 1,5 млрд евро, - фон дер Ляйен
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина нуждается в срочной помощи и реабилитации, восстановлении, поддержке ежедневного функционирования и выживания – зарплатах, пенсиях и других выплатах. По оценкам международных финансовых экспертов, нам нужно от 3 до 5 млрд евро в месяц, чтобы покрывать эти текущие нужды. Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен нести свою часть – я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму EUR1,5 млрд до окончания войны и около EUR18 млрд в 2023 году", - пояснила она.
Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.
"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", - отметила она.