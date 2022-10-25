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Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я верю, что сейчас можем одобрить решение о создании финансового "Рамштайна" для поддержания нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, объединяющая все усилия по восстановлению нашей страны", - отметил глава государства на международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине.

Также Зеленский заявил, что Украина разработала прозрачный план обновления.

"Это то, что нужно Украине для выживания. Именно сейчас. Вес нашего плана быстрого восстановления - 17 млрд долларов немедленно. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. У нас есть колоссальные потребности в восстановлении жилья", - сказал он.

"Мы пока не получили ни одного цента на скорейшее восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения", - добавил Зеленский.

По его словам, "уже сейчас на этой конференции нужно принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Для Украины это неподъемная сумма - 28 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу".

Зеленский также подчеркнул, что "есть российские активы, которые уже заморожены и еще необходимо заморозить".

"Значительная часть этих активов в юрисдикциях европейских стран. Нам нужна компенсация, и это справедливо. Следовательно, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение ущерба, нанесенного российской войной", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    а вот це зайве-нехай самі контролюють вкладене бабло- а то від нього нічого не лишиться- почнуть знімати серіал про слуг урода+95 квартал-боневтік -герой України і т д
  • CrossFirenko
    Грошиків не вистачає? А те, що врізають допомогу через невдоволення марнотратством бюджету? Через створення фондів, які допомагають привласнити частину грошей, через чергові схеми, через скажене розкрадання, через продажу гуманітарок, які люд по всьому світу збирає, через ігнорування закликів боротись з корупцією, через заяви повної узурпації влади зельоними? Дипломати виражаються дипломатично, але суспільство цим не париться. Все в пресі. Ніхто там зельоним нічого не прощає, коли самі в кризі, а це шобло краде шаленими темпами.
  • Saskia Jansen
    Підприємства, які випускали ракети для України - стояли, гроші в асфальт заливали, а заводи, які поставляли на росію двигуни - працювали.
    Стратеги на Банковій.
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