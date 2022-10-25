Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я верю, что сейчас можем одобрить решение о создании финансового "Рамштайна" для поддержания нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, объединяющая все усилия по восстановлению нашей страны", - отметил глава государства на международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине.

Также Зеленский заявил, что Украина разработала прозрачный план обновления.

"Это то, что нужно Украине для выживания. Именно сейчас. Вес нашего плана быстрого восстановления - 17 млрд долларов немедленно. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. У нас есть колоссальные потребности в восстановлении жилья", - сказал он.

"Мы пока не получили ни одного цента на скорейшее восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения", - добавил Зеленский.

По его словам, "уже сейчас на этой конференции нужно принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Для Украины это неподъемная сумма - 28 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу".

Зеленский также подчеркнул, что "есть российские активы, которые уже заморожены и еще необходимо заморозить".

"Значительная часть этих активов в юрисдикциях европейских стран. Нам нужна компенсация, и это справедливо. Следовательно, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение ущерба, нанесенного российской войной", - заявил он.

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