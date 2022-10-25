Рашисты запустили "Шахеды" со стороны Беларуси

Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси – в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в комментарии сообщили в разведке и начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат.

По словам собеседника издания, оккупанты запустили 10 "Шахедов". Как объяснил Юрий Игнат, если объявлена воздушная тревога, угроза ударов есть.

"Если есть тревога, то она не просто так – существует и угроза. Мы что-то сейчас комментировать не можем, потому что, если есть тревога, то однозначно есть и угроза, а тогда соответственно идет боевая работа – что-то комментировать сможем по результатам.

Но вероятность ударов в том числе "Шахедами" есть – у них есть и на юге страны, и в России, и на территорию Беларуси завезли. Они не впервые атакуют на Киев именно с белорусского направления – они по руслу Днепра улетают", - отметил Игнат.

Он отметил, что днем немного легче сбивать дроны, потому что визуально цель видна. И днем воздушные силы могут привлечь больше сил и средств для сбивания "Шахедов" – это и крупнокалиберные пулеметы, и зенитное оружие, и ПЗРК – мобильные огневые группы, и ЗРК, и авиация.

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