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Волонтеры объявили большой сбор на боевые дроны: Доставим оккупантам "камни с неба"

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війна
Волонтеры объявили масштабный сбор на боевые дроны для украинских военных.

Об этом сообщает волонтерский штаб "Украинская команда" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская команда" открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как россияне хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? "Да хоть камни с неба", – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите. Боевые дроны эффективно доставляют "камни с неба" прямо на головы оккупантов, превращая их в "хороших русских", - заявили в "Украинской команде".

В Волонтерском штабе также показали результат работы боевых дронов на видео, которое прислали защитники.

"Нужно собрать как минимум 1,5 миллиона гривен. Устроим оккупантам "камнепад"!" - говорится в сообщении.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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Топ комментарии

  • Victor Frey
    на рахунок Порошенка я би таке не говорив. Так, по Донбасу і його окупації в 2014 багато темних моментів, як і по мінським домовленостям. Але чомусь не говоримо про те що в 2014-у у нас армії як такої практично не було. І зброї західної не було і головне підтримки Заходу не було крім "озабоченості". І якби в 2014 кацапи поперли навіть третину сили що з 24-го лютого - була би повна окупація. А на рахунок підтримки армії і її розбудови до 2019 то заслуга Петра і заслуга його що в цьому році ворога гідно зустріли і зупинили, звичайно не рахуючи ганебну здачу Півдня. Але прийде час і розберемося що і як було
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    просто гори трупів на східному напрямку,стільки смердючих кацапів ви ще не бачили https://twitter.com/i/status/1584803438030127104 гори дохлих свинособак
  • Топ Ган
    ...краще б оголошували великий збір на нормального верховного головнокомандувача
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