С украинским флагом в Крым придет Европейский Союз, - Зеленский

Возвращение украинского флага в Крым будет означать приход на полуостров Европейского Союза в полном смысле этих слов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник в онлайн-формате на парламентском саммите "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приход украинского флага в Крым – это приход на полуостров Европейского Союза в полном смысле этих слов , всех уровней нашей интеграции", - сказал он.

"Возвращение украинского флага в Крым – это возвращение обычных для Европы "нормальностей" - безопасной, социальной, культурной. Это колоссальные возможности для развития. Всего этого в Крыму сейчас нет, не может быть. Россия лишила наш полуостров развития", - заявил президент.

"Возвращение украинского флага – это защита прав человека, свобода для всех людей в Крыму, для всех сообществ", - подчеркнул он.

Для достижения этой цели, сказал Зеленский, "нам необходимо достаточная поддержка – оборонная, финансовая, санкционная - как фундамент будущего Крыма". "Потом, когда мы выйдем на наши границы нужен будет ваш опыт – по безопасности, политический, юридический, социальный", - сказал он, обращаясь к участникам саммита.

Это нужно будет, чтобы "вернуть Крыму полноценную жизнь, я людям в Крыму – справедливость", - подчеркнул Зеленский.

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"Мы должны сделать наш формат стартом для других гуманитарных и политических платформ, содействовать деоккупации других территорий – от Приднестровья до "северных территорий" (4 курильских острова – ИФ-У).

"Обещайте мне, что обязательно посетите наш украинский Крым, сразу, как только вернем туда национальный флаг", - сказал также Зеленский, обращаясь к участникам саммита.