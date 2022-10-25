Рашисты обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области: Два человека погибли, ранен ребенок

Российские захватчики обстреляли автомобиль с жителями Алёшек, в результате погибли два человека, ребенок получил ранения.

Об этом сообщил городской голова Алёшек Евгений Рыщук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в Олешковской ТГ изверги расстреляли машину с жителями Алешек (не остановились по требованию оккупантов) - осколочные ранения. Двое погибших-один умер на месте, вторая на операционном столе. Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива", - говорится в сообщении.

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