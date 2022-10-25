РФ держит на боевом дежурстве восемь носителей "Калибров"

По состоянию на 25 октября Российская Федерация держит в Черном, Азовском и Средиземном морях более 20 кораблей и катеров, среди которых восемь являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

"По состоянию на 25.10.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 20 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 кораблей и катеров; – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр"", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 35 судов, из них 13 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 31 судно, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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В пресс-службе подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.