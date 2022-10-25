Макрон призвал Папу Римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену для установления мира в Украине, - СМИ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание Le Point.
Макрон рассказал, что в разговоре просил Папу позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Кириллу, а также президенту США Джо Байдену. Призвал главу католической церкви "способствовать установлению мира". Не уточняется - как именно.
"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол для продвижения мирного процесса в Украине. У Джо Байдена настоящие доверительные отношения с Папой. Папа может повлиять на него для участия Америки в Гаити и Украине", – сказал президент Франции.
По мнению Макрона, нужен "религиозный диалог".
Французский лидер и понтифик общались около часа, Макрон подарил ему старинную книгу Иммануила Канта "К вечному миру".
23 октября Макрон выступал в Италии перед богословами и их благотворителями, и говорил, что "православной религией манипулируют власть имущие в России", призвал священников РПЦ "противиться давлению". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица поправил его: "Никто не манипулирует РПЦ, она часть преступного режима в РФ".
Во время визита в Италию Макрон подчеркнул, что, когда заканчивать войну, будут решать украинцы и на условиях Украины.