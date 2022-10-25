Шантаж России по поводу "грязной бомбы" следует воспринимать серьезно, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что к заявлениям Москвы о том, что Украина почти закончила разработку "грязной бомбы", следует относиться очень серьезно.

Об этом сообщает портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Так он отреагировал на соответствующие обвинения, высказанные министром обороны России Сергеем Шойгу в телефонных разговорах с коллегами из ряда стран НАТО.

"Очень напоминает заявления России, имевшие место до 24 февраля, если вы помните, тогда распространяли ложную информацию о якобы имеющихся в Украине химических заводах. Некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все. Мы думали, что это просто российская кампания лжи , но мы видим, во что она вылилась", - сказал Ландсбергис.

"Сейчас есть те же отголоски, я думаю, к ним нужно отнестись очень серьезно. Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся лжи, будем продолжать помогать Украине, и что никто не верит информации, распространяемой Россией", – сказал глава литовской дипломатии.

По словам Ландсбергиса, страны-партнеры должны быть готовы к эскалации ситуации и продолжать усиление поддержки Украины.

"Может ли это означать, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию - я думаю, нужно быть готовым к возможной эскалации, несмотря на звонки Шойгу. Россия проигрывает войну и в стадии поражения может ее обострить, но наш ответ должен быть единым - еще больше помощи Украине" , – сказал он.

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