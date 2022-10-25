Россия столкнется с последствиями независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу, - Госдеп США

Представитель Госдепа США Нед Прайс предостерег, что Россия столкнется с последствиями, независимо от того, использует ли она так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он использовал так называемую "грязную бомбу". Россия столкнется с последствиями независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом сказали", - заявил Прайс .

Он добавил, что важно, чтобы Москва знала "глубокий характер этих последствий", с которым она столкнется, если она начнет использовать ядерное оружие.

В то же время, Прайс не уточнил, какими могут быть эти последствия для России, и не сказал, будут ли они отличаться в зависимости от типа оружия.

Он заявил, что Соединенные Штаты сейчас не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но обеспокоены возможным использованием "грязной бомбы".

Напомним, в течение воскресенья министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе".

РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

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