Россия столкнется с последствиями независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу, - Госдеп США
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он использовал так называемую "грязную бомбу". Россия столкнется с последствиями независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом сказали", - заявил Прайс .
Он добавил, что важно, чтобы Москва знала "глубокий характер этих последствий", с которым она столкнется, если она начнет использовать ядерное оружие.
В то же время, Прайс не уточнил, какими могут быть эти последствия для России, и не сказал, будут ли они отличаться в зависимости от типа оружия.
Он заявил, что Соединенные Штаты сейчас не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но обеспокоены возможным использованием "грязной бомбы".
Напомним, в течение воскресенья министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе".
РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.