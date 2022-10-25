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Комплекс IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет, - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет об эффективности передаваемой Германией военной техники, в частности комплекса IRIS-T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру, и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить", - сказал глава правительства.

Премьер также поблагодарил Германию за то, что в военном секторе она является вторым по объему донором.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который 25 октября прибыл с первым за время полномасштабной войны визитом в Украину, подарили символический букет ирисов. Украинцы намекнули лидеру, что ждут поставку обещанных ЗРК IRIS-T.

  • Прощай немытая раССея
    Шмигалю, как кадровому военному и специалисту ПВО, конечно же можно выступать с такими заявлениями......он же не Игнат какой-то....Уже достал этот пиар каждой рожи на чужих компетенциях...
  • irenka ko
    Тонко!
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