Замороженные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Моравецкий
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Российские активы, замороженные за границей, должны использоваться для восстановления Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские активы, как российского государства, так и олигархов, заморожены в Швейцарии и других странах. Конечно, эти активы могут увеличиваться, но именно этот кошелек нужно использовать для компенсации, для восстановления Украины", - сказал он.
Глава польского правительства призвал продолжать работу по вопросу интеграции Украины в ЕС.
По его словам, поддержка Украины "лучшая гарантия для нашей собственной безопасности".