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Замороженные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Моравецкий

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моравецький
Российские активы, замороженные за границей, должны использоваться для восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские активы, как российского государства, так и олигархов, заморожены в Швейцарии и других странах. Конечно, эти активы могут увеличиваться, но именно этот кошелек нужно использовать для компенсации, для восстановления Украины", - сказал он.

Глава польского правительства призвал продолжать работу по вопросу интеграции Украины в ЕС.

По его словам, поддержка Украины "лучшая гарантия для нашей собственной безопасности".

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  • vuiko dobrui
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