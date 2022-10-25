Просим украинцев, выехавших за границу, не возвращаться домой на зиму, сети могут не выдержать, - Верещук

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к украинцам, которые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали за границу и призвала их, по возможности, не возвращаться в Украину в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

По ее словам, те, у кого есть возможность и дальше находиться за границей – пусть перезимуют там.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что, конечно, хотела бы, чтобы весной украинцы вернулись и совместно восстанавливали Харьковщину, Херсонщину и другие украинские населенные пункты.

"Наши дети должны жить и учиться здесь, но пока воздержимся, потому что понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму надо пережить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", - сказала вице-премьер.

Верещук подчеркнула, что возвращение в Украину сейчас будет означать снова подвергнуть опасности себя, своих детей и уязвимых родственников.

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