Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании
5 42130
Король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября, официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британия – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.
Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство.
Ожидается, что в ближайшие часы Сунак произнесет свою первую речь в должности главы правительства на Даунинг-стрит 10.
Как сообщалось, 24 октября бывший канцлер казны Соединенного Королевства Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.