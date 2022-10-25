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Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании

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Король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября, официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британия – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство.

Ожидается, что в ближайшие часы Сунак произнесет свою первую речь в должности главы правительства на Даунинг-стрит 10.

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Как сообщалось, 24 октября бывший канцлер казны Соединенного Королевства Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

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  • Ksenia VB
    Краще Бориса нема нікого
  • Саша Пончик
    Англичанина не нашлось. Посмотрим что это за гусь.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Принимаем ставки на то, как и когда этот заклинатель предложит "сесть за стол переговоров" с кремлядями.
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