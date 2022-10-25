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Данилов - "кадыровцам": Уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии

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данілов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "кадыровцам" следует уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

Об этом Данилов сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за Независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли...", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров призвал "стереть с земли города" Украины.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    та не будуть вони воювати за незалежність ічкерії:
    1. вони зрадники, колоборанти кацапські, шайтани
    2. )(уйло, за старою, доброю тродицією мацковії платить дань рафзанці дирову по 1 мільярду срублів/день (дані за 2020-21 рр.), так само як колись мацковія платила дань спочатку Золотій Орді, а потім Великому Кримському Хану !!
  • Саша Пончик
    Кадирiвцi не пiдуть а от чеченьцi так. Всему свiй час.
  • Sav UA
    кадирівська шакальня тільки з цивільним населенням уміє воювати та мародерити. Шайтани паскудні!
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