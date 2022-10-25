Данилов - "кадыровцам": Уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "кадыровцам" следует уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.
Об этом Данилов сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за Независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли...", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров призвал "стереть с земли города" Украины.